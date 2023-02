Les bons conseils de la campagne annuelle du Safer Internet Day

Comme chaque année, le premier mardi de février est le Safer Internet Day, la journée qui a pour objectif de nous informer pour profiter d’un Internet plus sûr. Cette 20ème campagne vise notamment à sensibiliser la jeune génération pour lui permettre un usage plus sécurisé de son environnement numérique. Mais, elle invite également les parents à adopter un comportement plus prudent notamment pour les données et les informations publiées sur Internet et surtout, à partager les bonnes pratiques avec leurs enfants.

Comme nous avions déjà eu l’occasion de vous le signaler, le smartphone est devenu la cible des pirates parce qu’il est le principal outil numérique de notre quotidien. Très fréquemment, des messages peuvent s’afficher nous invitant à consulter un site ou un document. Et si nous donnons suite, nous allons permettre l’installation d’un logiciel qui pourra accéder aux données des applications installées mais aussi, à nos données personnelles comme, par exemple, celles de la carte de crédit que nous utilisons pour nos achats en ligne.

La campagne de cette année met également en avant le fait que de nombreux jeunes peuvent être victimes de commentaires négatifs en rapport avec les stéréotypes de genre. Ce qui permettra la diffusion de critiques permanentes sur les réseaux sociaux. En tant qu’adulte, nous pouvons donc conscientiser nos jeunes utilisateurs en leur faisant passer le message qu’ils peuvent être des acteurs importants pour faire évoluer Internet vers quelque chose de positif. Notamment, en étant gentils et respectueux en ligne et en protégeant leur réputation mais aussi, celle des autres. A ce niveau, les parents ont un rôle déterminant. En assurant un dialogue ouvert avec leurs enfants, ils vont pourvoir les aider à utiliser la technologie de manière responsable, respectueuse mais aussi créative.

Dans le cadre de leur profession, éducateurs et enseignants pourront aussi aider cette jeune génération à développer son esprit critique afin de lutter notamment contre les fausses informations en circulation.

Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site saferinternetday.be. Si vous cherchez une idée, vous pourrez également y découvrir des suggestions pour l’organiser.