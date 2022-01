Les bonnes résolutions du nouvel an n’ont pas été impactées par le Covid-19 dans les salles de sport et de fitness

Il y a donc moins de nouveaux clients qu’habituellement et ces derniers sont aussi plus prudents quant à la durée de leur abonnement fraîchement souscrit : "Les nouveaux clients prennent des abonnements plus courts. On sent qu’ils sont incertains face à la crise et ils ne préfèrent pas prendre le risque de s’engager sur une longue période par crainte d’une fermeture future" remarque le porte-parole de Fitness.be.

Les habitués viennent plus qu’auparavant

Du côté des habitués, le secteur ne constate pas une baisse de la durée des abonnements. Ce public reste fidèle aux salles et a même tendance à s’y rendre plus souvent qu’auparavant : "La prise de conscience face au virus a été un facteur déterminant. Nos habitués ont intégré que faire de l’exercice permet d’être en meilleure santé et donc d’avoir moins de facteurs de risque, moins de comorbidités face à la maladie. Ceux qui avaient un abonnement sont donc plus assidus et c’est un bon signe pour le secteur", note Guillaume Erpicum.