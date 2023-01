Les bonnes résolutions 2023 pour la santé de votre chat

Qui dit début d’année dit aussi bonne résolution… Bénédicte Flament, notre chroniqueuse vétérinaire du 6/8, vous donne conseils et astuces pour choyer vos chats.

Et en ce début d’année, c’est l’occasion de faire le point sur les bonnes résolutions en matière de soins de santé, d’accompagnement au quotidien ou encore d’éducation de nos animaux.

Niveau véto

Notez dans l’agenda les rendez-vous chez le vétérinaire pour procéder à ces rappels de vaccins et pour parler des plans de vermifugation et antiparasitaires :

Vermifuges

Rappel de vaccinations

Petit bilan de santé après 7 ans

Niveau confo

C’est peut-être le moment de rajeunir l’environnement du chat et de l’enrichir pour lui permettre d’être assouvi dans ses besoins fondamentaux… En effet, on connaît la propension pour le chat à vaquer à son activité favorite : dormir. En ce début d’année, on peut vérifier la qualité de son couchage, ne pas hésiter à remplacer un coussin qui sera un peu affaissé. On peut également faire un petit inventaire de tous les objets à la disposition du chat et qui lui permettent de remplir les comportements qu’il affectionne, à savoir :

Observer son environnement

Chasser les proies

Explorer et découvrir

Les animaleries font aussi des ventes soldées et c’est le moment de chiner un ou deux nouveaux jouets. Renouveler ce type d’équipement peut s’avérer utile après quelques années car votre chat est sans cesse à la recherche de nouveaux stimuli.

Niveau alimentation

Le début de cette année peut être l’opportunité de faire le point avec le vétérinaire sur les besoins de votre chat en fonction de son âge. N’hésitez pas à en parler avec le professionnel de la santé car le choix de la bonne alimentation adaptée.