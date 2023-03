Le nouveau spectacle de l’Infini Théâtre met en lumière et en voix un texte de répertoire. " Les Bonnes ", la célèbre pièce de Jean Genet est présentée jusqu’au 25 mars au Studio Thor à Bruxelles. Toutes les informations sur le site infinitheatre.be

Ecrite en 1947, la pièce de Jean Genet nous invite à entrer dans un univers trouble. Deux femmes chambres, deux sœurs, sont au service d’une femme richissime dans une grande maison bourgeoise. En l’absence de " Madame ", elles enfilent les plus beaux vêtements de la maîtresse de maison pour inverser les rôles sociaux et laisser libre cours à des fantasmes meurtriers. Au fil de la pièce, le monde du fantasme déborde et les envies de meurtres se concrétisent.

Auteur sulfureux, subversif, Jean Genet est l’une des plus belles plumes du 20e siècle. " Les Bonnes " est un texte redoutable sur la condition humaine, sur le malheur d’être en dessous quand d’autres dominent le monde avec dédain.