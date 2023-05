Les bonbons au morosil, ces bonbons amaigrissants qui font fureur sur Tik Tok

Sur TikTok, plusieurs vidéos avant/après vantent les bienfaits du morosil en exposant un ventre plat, une disparition des poignées d’amour et une réduction du tour de taille en peu de temps. Une internaute, Kayla Mariah, assure avoir perdu plus de dix kilos en trois mois. "Je n’arrêtais pas d’aller aux toilettes, mon estomac éliminait tout. Mais on ne se sait jamais vraiment avant d’avoir essayé." Une tendance qui s’est exportée en France avec l’apparition de plus en plus importante de vidéos prônant le morosil comme la solution amincissante rapide.