Les bombes ou les périls de l’exil, la situation chaotique de milliers d’enfants ukrainiens orphelins

Ce centre accueille des enfants dont la famille n’est en mesure de s’en occuper en raison de pauvreté, de problèmes d’alcoolisme ou de drogue.

"Les Russes ont commencé à se rapprocher ; les enfants entendaient des tirs, des détonations. C’est traumatisant pour eux…". Certains proches récupèrent les enfants, mais pour sept d’entre eux, impossible de venir les chercher en raison de problèmes d’accès. Les autorités décident de les évacuer dans un bus aux rideaux tirés et de les regrouper avec une autre institution à Nijni Vorota, à 24 heures de trajet en bus, près de la frontière slovaque.

"Les enfants n’ont pas vu de maisons détruites, de personnes tuées ; heureusement…", relate Marieta. "Trois jours après notre départ, les Russes se sont rapprochés de Nijine. On n’aurait pas pu quitter la ville si on était resté plus longtemps".

Outre le danger des combats, d’autres périls menacent ces enfants.

En Ukraine, ces institutions forment "un énorme système désorganisé avec peu de contrôle ; dans le chaos de cette guerre, les enfants sont une proie facile pour les organisations criminelles", alerte Eric Rosenthal, fondateur et directeur exécutif de DRI.

L’Ukraine suscite des inquiétudes depuis des années et a été le théâtre d’abus dans certains orphelinats (travail forcé à la journée chez des particuliers pour faire le ménage, exploitation sexuelle, et…).

Avant la guerre, dans ce pays pauvre, des accusations de trafic pour adoption illégale ou trafic d’organes avaient émergé, ajoute M. Rosenthal.

Pour justifier ses craintes, il cite l’exemple de 2014, lors de la guerre en Crimée : "des enfants ont disparu d’orphelinats et ont été amenés en Russie. D’autres avaient été déplacés à l’intérieur de l’Ukraine sans être identifiés".

Ces dernières semaines, "nous avons eu connaissance que des enfants sont transférés d’orphelinats vers des pays limitrophes comme la Roumanie et la Moldavie ; mais il y aussi un gros problème de trafics dans ces deux pays !", s’inquiète-t-il.

Quelque 70.000 enfants placés dans des institutions vivaient dans les régions qui sont ou ont été sous le feu des combats depuis le début de l’invasion russe le 24 février, selon le réseau d’ONG "Ukrainian Child Rights Network" (UCRN).

Environ 31.000 enfants qui avaient encore des parents ou des représentants légaux sont rentrés chez eux, mais leur situation est alarmante si ces personnes ne sont pas en mesure de les accueillir correctement.