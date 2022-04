Les boîtes à livres près de chez vous [Carte Interactive]

Les boîtes à livres poussent un peu partout. Peut-être l'une d'entre elles se tient au coin de la rue voisine, et n'attend que vous !

Celles et ceux qui y jettent régulièrement un coup oeil vous diront qu'on y trouve de tout : best-sellers trop vendus, pépites littéraires méconnues, manuels scolaires poussiéreux, bandes dessinées classiques et autres étrangetés. Moyens de partager ses découvertes pour les uns, déversoirs à livres pour les autres, détour incontournable pour beaucoup, ces boîtes installées à l'extérieur et accessible à tous et à toutes, ont un principe on ne peut plus simple : vous y prenez et/ou vous y laissez les livres que vous souhaitez, gratuitement.

Et elles ne cessent d'apparaître. Télésambre nous informait du "retour des boîtes à livres" à Courcelles en juin 2021. Plus récemment la SNCB annonçait la mise à disposition de boîtes à livres dans 42 de ses gares.