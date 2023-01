Les boissons sucrées pourraient entraîner la calvitie chez les hommes.

On la guette dès la vingtième année d'existence. Chaque perte de mèche devient une crainte et certains n'hésitent pas à dégainer la casquette à titre préventif. Vous l'aurez deviné : c'est bien de calvitie dont il est question ! Ce phénomène capillaire, également appelé alopécie androgénétique, touche principalement les hommes. Généralement héréditaire, il peut aussi être lié au stress et/ou à une mauvaise hygiène de vie. Certains hommes la redoutent tellement que les coiffeurs s'en donnent à cœur joie en développant un business florissant d'implants capillaires.

Mais plutôt que de casser votre tirelire, vous pouvez commencer par adopter un geste santé : freiner sur la consommation de sodas.

Une récente étude réalisée en Chine par des chercheurs de l'université Tsinghua de Pékin (Chine) et publiée dans la revue Nutrients fin 2022 souligne en effet un lien potentiel entre une consommation excessive de boissons sucrées et l'apparition précoce de calvitie. Plus précisément, ces derniers ont constaté que les personnes qui boivent plusieurs boissons sucrées (notamment les sodas, ainsi que les jus de fruits et les thés glacés industriels) par semaine présenteraient plus de risques de perdre leurs cheveux.