Les Bodin's prépare un nouveau film qui sortira en 2024

Vincent Dubois et Jean-François Fraiscinet, plus connus sous le nom des Bodin's, sont les invités de David Barbet, journaliste Télépro, dans l'émission Le 6-8 sur La Une.

Le 19 octobre prochain, ils seront sur la scène du Forum de Liège pour un gala inédit. Le spectacle sera capté pour la RTBF.

Le deux comédiens nous en disent plus :

"On est en train d'écrire quelque chose qui va révolutionner la Belgique. On va le jouer qu'au Forum de Liège. Dans l'histoire qu'on va raconter, Maria Bodin a couché avec une personnalité belge. On ne peut pas trop en dire mais on va bien se marrer."

En 2021, les Bodin's ont sorti un film dans lequel on suivait les aventures du duo mère-fils en Thailande. Le film a eu un vrai succès avec plus d'1 500 000 entrées en France.

Un deuxième film est-il en préparation ?

"Il va y avoir un nouveau film. L'histoire nous emmènera dans un autre pays, ça sera pire qu'en Thaïlande. C'est une comédie avec de l'émotion et de l'humanité. Le cinéma nous permet de tout faire. Le film sortira fin 2024."

