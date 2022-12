Les Bodin's partent en vacances chez les belges dans un gala royal !

La truculente octogénaire Maria, accompagnée de son fils Christian, sont aux anges. Ils viennent d’être choisis par les souverains belges eux-mêmes pour l’organisation des préparatifs du gala qui sera donné au Palais Royal devant nos souverains ! Mais peu au fait du fonctionnement de notre monarchie, ils vont devoir s’informer, s’organiser, et être prêts à rentrer dans le rang aristocratique.

Soirée royale en compagnie des légendaires Bodin’s, en visite à Liège pour se frotter aux traditions royales belges, le cocktail explosif d’une soirée inédite ! Dans cette soirée royale, le duo est au service des belges et de sa majesté...

Avec Virginie Hocq, Arnaud Tsamère, Caroline Vigneaux, Arnaud Ducret, les Frères Taloche, Stotz et Giroud, Fabian Le Castel et Laurent Chandemerle, Pierre Aucaigne et des invités surprises…

Les Bodin's chez les belges ce mardi 03 janvier 2023 à 20h20 sur La Une.