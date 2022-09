Les Bodin’s débarquent au Forum de Liège pour un spectacle inédit

Les interprètes de Maria et Christian Bodin étaient les invités du 8/9 pour présenter leur prochain spectacle qui aura lieu au Forum de Liège.

Jean-Christian Fraiscinet et Vincent Dubois se définissent comme des aides-soignants, surtout en cette période où les gens ont besoin de se distraire et de rire. Après 500 Zénith en 7 saisons, plus d’1 million de tickets vendu, les Bodin’s sont de retour le 19 octobre au Forum de Liège pour le VOOrire Festival.

Lors de leur spectacle en Zénith, ils installent une vraie ferme sur scène. Ce spectacle est en réalité l’adaptation d’un spectacle qu’ils jouent tous les étés en plein air dans leur région, en Touraine. Pour fêter les 10 ans de ce spectacle, ils ont reconstruit une ferme sur scène, ils recréent l’ambiance du plein air dans les zéniths avec des diffuseurs d’odeur, des animaux, etc.

Le duo s’est rencontré dans un festival, le personnage de Maria Bodin existait déjà et lorsqu’ils se rencontrent, les deux humoristes décident de créer un personnage supplémentaire qui est le fils de Maria Bodin, Christian.

Dans la vraie vie, Maria est inspirée de la grand-mère de Vincent Dubois et son fils Christian est inspiré d’un vieux garçon débonnaire qui est resté dans les jupons de sa mère. Ce sont des personnages que l’on peut croiser dans la vraie vie, le duo s’est aussi inspiré de l’émission Striptease qu’ils adorent.

Pour le VooRire, ils créent une pièce avec leurs personnages mais aussi avec les personnages des autres comiques, Arnaud Tsamère, Virginie Hocq, les Frères Taloche, Fabian Le Castel et bien d’autres. Ce sera le 19 octobre, au Forum de Liège.