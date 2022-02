Les Bobines du Cinéma : Vania Leturcq et la boite de Pandore

Elle est déjà assise à table quand on entre dans ce café saint-gillois. Assise devant la fenêtre, elle observe de son regard noisette, à la fois bienveillant et déterminé, les trams qui défilent sur la Chaussée de Charleroi avec un amusement non dissimulé : presque tous portent la bannière ‘Pandore’.

Mais avant d’aborder la série qu’elle a coécrite et qui démarre ce dimanche 13 février sur la RTBF, et après avoir commandé un café, on a envie de remonter le temps, pour savoir d’où est née chez Vania Leturcq l’envie de filmer. "C’était l’été de mes 14 ans", se souvient-elle en souriant. "Je partais en vacances avec mes parents, et comme j'avais peur de m'ennuyer j'avais loué plein de livres à la bibliothèque. Parmi eux, il y en avait un sur François Truffaut. Et en le lisant, je me suis dit : 'hey mais c'est ça que je veux faire : je veux être François Truffaut !' (rires). Les corps, les visages, c'est ce qui m'attirait dans le cinéma, et je me suis reconnue dans la fascination qu’il avait pour ses acteurs. Depuis, beaucoup de choses se sont ajoutées, mais la passion est née de là."

Du coup, dès sa sortie de rhéto, à même pas 18 ans, Vania frappe à la porte des écoles de cinéma. Si rien de son milieu ne la destinait à ce parcours-là, cette fille et petite-fille de profs mesure la chance d’avoir eu une famille qui la soutient – y compris financièrement – et lui a donné le goût de la transmission, pour aller au bout de ses projets.

Elle raconte comment elle a débarqué à l’IAD, avec sa naïveté inversement proportionnelle à son bagage culturel ; impressionnée par les talents de sa classe, elle connaît les pincements du sentiment d’illégitimité. "Mais je suis très travailleuse, pugnace, et obstinée. Je me relève malgré les obstacles ou les erreurs, et l’IAD m’a appris à bien me relever !" De ses années de formation, elle retiendra aussi et surtout les ami·es qu’elles s’y est fait, qui ont constitué sa première équipe de tournage, et qui sont encore pour la plupart proches aujourd’hui. "Le fait de faire mon film de fin d’études avec ce groupe, d’avancer tous-tes ensemble, d’échanger – et pas seulement sur la technique, mais sur qu'est-ce qu'on raconte ? Pour moi c'était vraiment ça l'intérêt de l'école."

Une fois le diplôme en poche au début des années 2000, le premier défi est de financer ses projets. Tâtonnant, Vania apprend sur le tas. "A l’époque, il n’y avait pas les réseaux sociaux, donc j’ai pris mon téléphone, et tous les jours, pendant des semaines, j’appelais des boites de prod’ avec la boule au ventre !" Elle rencontre un premier producteur pour un projet qui n’aboutit pas, puis un second qui produira son premier court-métrage de fiction. De fil en aiguille arrive la rencontre avec Anthony Rey (Hélicotronc), qui l’accompagne dans la réalisation de son premier long.

Sorti en 2015, 'L’Année Prochaine’ est inspiré d’une histoire personnelle : "Je voulais raconter une rupture d'amitié comme une rupture amoureuse. Quitter des gens et des lieux qu’on aime, c’est parfois le prix de la liberté. Cette rupture donnera à ces deux filles la liberté de devenir chacune la femme qu'elles veulent être." Dans la foulée, elle commence à écrire et financer son prochain film. Mais sa rencontre avec la réalisatrice Savina Dellicour (‘Tous les Chats sont Gris’) donne naissance à une nouvelle idée : celle d’écrire une série ensemble. Fin 2017, bien avant une pandémie qui allait tout chambouler, les contours de la boîte de ‘Pandore’ commencent à se dessiner…