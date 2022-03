Les Bobines du Cinéma : Paloma Garcia Martens, aux limites de l’intime

On lui avait donné rendez-vous dans un café pas loin de la rue de la Victoire à Saint-Gilles. Mais il y a eu malentendu sur les heures d’ouverture, et quand Paloma nous rejoint sur le trottoir, l’endroit n’est pas encore officiellement ouvert. "Google vous ment !", rigole le gérant sympathique, qui nous laisse quand même nous installer, tandis qu’il passe les derniers coups de serpillière.

Deux tasses de thé fumant, une table en bois entre nous, une ambiance calme, cosy et calfeutrée : le cadre est assez idéal pour parler d’intimité. Car c’est une des raisons qui nous ont amenées à rencontrer Paloma. Cette jeune femme est en train de se former à un nouveau métier de l’audiovisuel : celui de coordinatrice d’intimité.

Encore inconnu il y a quelques années, ce poste suscite de plus en plus d’intérêt, et Paloma est invitée régulièrement à des rencontres et conférences professionnelles pour parler de sa formation. Son éloquence à une de ces conférences, sa façon de poser des mots en mêlant rigueur, conscience politique et bienveillance, c’est ce qui nous a donné envie de la rencontrer. On avait envie d’en savoir plus – sur elle, son parcours, et aussi ce nouveau métier du cinéma.

Même si le cinéma n’est pas nouveau pour Paloma : "J’ai voulu faire une école de cinéma à la sortie de mes secondaires, mais mes parents ont exigé une formation universitaire. J’ai donc fait Sciences Politiques pour avoir la paix", sourit-elle derrière sa tasse de thé. "J’ai entre-temps tenté le concours de l’INSAS en réalisation mais je me suis fait recaler au dernier tour. Je me suis dit que ce métier-là n’était peut-être pas fait pour moi, mais qu’il devait sans doute y en avoir d’autres dans ce milieu qui me correspondent. Et puis un jour par hasard, en regardant les photos de tournage de mon compagnon, je suis tombée en admiration du travail d’une équipe costumes. J’y retrouvais une façon d’allier mon désir de raconter des histoires, à ma fascination pour l’observation sociologique." Ni une, ni deux, elle décroche un stage non rémunéré qui lui a permis d’apprendre sur le tas, et de se lancer. Voilà comment Paloma est devenue habilleuse de cinéma.

Quand toute l’équipe retient son souffle devant un moment de magie cinématographique, je me sens vibrer

Pendant plus de 12 ans, elle a fait partie de ce qu’on appelle dans le jargon technique du ciné le ‘HMC’ (Habillage-Maquillage-Coiffure). Elle a été parmi celles et ceux qui arrivent tôt le matin dans les loges du tournage, pour préparer les costumes pour les comédien·nes et figurant·es ; qui vérifient et ajustent accessoires et autres détails vestimentaires ; qui accompagnent les comédien·nes sur le plateau quand il faut tourner ; qui ajustent les patines (traces de vieillissement ou salissure) sur les vêtements, supervisent les changements de costumes ou encore assurent la continuité, c’est-à-dire vérifier que chaque petit détail du costume n’ait pas bougé entre deux prises… sans parler de l’entretien, rangement et remise des costumes à la production quand le tournage est terminé. "Ce que je préfère dans ce métier, c’est quand toute l’équipe retient son souffle et ses larmes face à un moment de magie cinématographique : je me sens vibrer. Ce sont des instants suspendus dans le temps, où tout d’un coup l’agitation du tournage s’évapore, et nous nous évadons ensemble", explique-t-elle, les yeux rêveurs derrière ses lunettes bicolores.

"Par contre, ce que j’aime le moins, c’est quand la pression du temps et de l’argent pousse cet environnement et les personnes qui s’y trouvent à la maltraitance et la déshumanisation." Une pression qu’elle dit avoir ressentie d’autant plus avec la crise sanitaire, qui a frappé le milieu du cinéma de plein fouet. La jeune femme mesure la chance qu’elle a d’avoir le fameux statut d’artiste, qui donne droit à des indemnités en période de ‘vaches maigres’ – quasiment un privilège aujourd’hui tellement il est difficile à obtenir.