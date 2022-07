Les Bobines du Cinéma : Natacha Mercurio-Jeudy, étalonneuse haute en couleurs

A sa façon de parler des lumières, des teintes, et des détails visuels d’un film, on sent que les yeux d’une d’étalonneuse voient le cinéma différemment. Natacha confirme : "J’ai revu récemment Le Seigneur des Anneaux, c’est un film que je revois tous les ans, et il existe une version remasterisée dans laquelle Peter Jackson a voulu retoucher toute la trilogie, en se disant qu’il fallait des couleurs plus vives, parce que c’est à la mode dans les films américains en ce moment… Et en fait c’est terrible, parce que dans ces versions-là, tu sens que l’étalonnage a été fait trop vite, ou en tout cas sans tenir compte de plein de choses au niveau des effets spéciaux. Certains éléments ne suivent pas du tout en termes de cohérence visuelle ! Il y a des champs-contrechamps où d’un côté les noirs sont roses, et de l’autre côté ils sont violets… Ça me fait complètement sortir du film ! C’est pareil pour les films Matrix : il y a plusieurs versions, et l’étalonnage a changé, je le vois."

De la culture pop orange et bleue au noir et blanc français

Cette phrase sur les looks à la mode nous donne envie d’en savoir plus. Natacha explique qu’en fonction de l’époque ou de la nationalité, un film va avoir une esthétique visuelle spécifique. "Dans les films américains, on est souvent sur une teinte jaune orangée dans les lumières hautes, et une teinte bleutée dans les lumières basses. Dans les Marvel, c’est vraiment cette esthétique de culture pop : c’est hyper-coloré, avec des couleurs complémentaires, ça donne bien à l’œil, et c’est très reconnaissable pour le public". Ce qu’elle dit me fait penser en effet à des compilations d’affiches oranges et bleues que j’ai vu passer sur les réseaux sociaux – le site Konbini a même fait un article sur le sujet où le travail d’étalonnage est mentionné, et France Info s’est déjà penché sur la similitude des affiches de ciné.

Natacha poursuit : "De leur côté, DC (Batman VS Superman, Suicide Squad, NDLR) ont tenté un truc de héros plus tragique : c’est plus sombre, avec des teintes bleues, plus désaturées… Du côté des drames français, ça va être plus vaporeux, ou en noir et blanc…" et le cinéma asiatique, c’est encore autre chose : "Les films japonais, c’est très lumineux, et très vaporeux…"

On se demande s’il y a une esthétique propre aux films tournés en Belgique ? On a l’impression d’avoir souvent vu passer des fictions dont les couleurs ternes rappellent la météo made in Belgium. "C’est une prise de position esthétique par rapport au sujet en général, une sorte de continuité logique… C’est peut-être plus sombre, en effet. Mais je n’ai pas assez d’expérience en termes de projets de fiction pour le dire", précise Natacha, qui a pour l’instant davantage étalonné pour du documentaire ou pour de la télé.

Parfois j’aimerais avoir une machine pour se connecter à l’autre – comme dans Black Mirror

Notre discussion sur les couleurs se teinte d’un aspect politique – car bien souvent, avant les vestes et les objets, c’est avant tout les peaux humaines qu’on va être amené à filmer. "J’ai étalonné un court-métrage récemment, où il y avait une seule actrice blanche, et waw, après ça, les peaux blanches, je trouvais ça inintéressant ! Tu peux travailler tellement plus de choses avec des peaux noires, il y a beaucoup plus de profondeur, elles réagissent sur des basses lumières…. Le film ‘Moonlight’ par exemple, a fait un travail incroyable sur les peaux, c’est super bien exposé, avec des lumières mauve-bleu…"