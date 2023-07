Les Bobines du Cinéma : Morgane Aubert Bourdon, scripte et alliée

Une fois diplômée de l’INSAS, Morgane enchaîne les tournages de courts-métrages pour se former au métier, tout en travaillant dans un restaurant à côté. Mais scripte, c’est quoi exactement ? Traditionnellement, on sait que c’est une personne – le plus souvent une femme – qui doit noter chaque détail de chaque scène, pour veiller à la continuité du tournage… "Oui, dans l’imaginaire c’est souvent la nana dans un coin avec sa feuille", sourit Morgane, "mais c’est plus complexe que ça, et aujourd’hui les gens de ma génération s’écartent de ce cliché. Je dirais que c’est une personne qui est au cœur de la réalisation : elle est l’alliée du ou de la cinéaste, pour veiller à la continuité non seulement de la narration, mais plus globalement du projet qu’on veut réaliser – qu’il soit tel qu’on l’a conçu en préparation, ou bien qu’il évolue sur le plateau. Bref, c’est bien plus intéressant et riche que de gérer la place de la tasse dans l’image (rire)."

Je suis sensible à la question du regard au cinéma – et ces dernières années MeToo a évidemment été un énorme tournant dans cette réflexion

Contrairement à d’autres postes, son travail ne se voit pas à l’écran, mais c’est un côté loin des projecteurs qui lui convient.

Le métier reste tout de même majoritairement féminin : "Je connais seulement un homme scripte en Belgique, et quelques-uns en France. Du coup, il reste une misogynie 'bienveillante' associée au poste, le réalisateur attend d’être 'materné'".

Et féminin aussi dans… la rémunération. "Je ne me plains pas en général, mais par rapport à d’autres postes sur un plateau, on n’est pas toujours rémunéré-es à notre juste valeur – c’est quand même une forte responsabilité et une grosse charge mentale. Mais quand on est une femme, on ne nous apprend pas à parler d’argent, à négocier, on est souvent toute seule là-dedans. En France, les grilles salariales sont fixées donc on ne négocie pas, mais en Belgique, ce n’est pas le cas, et c’est le ‘flou artistique’ parfois… Je sais que des directrices et directeurs de production luttent pour éviter les écarts de salaire trop grands."