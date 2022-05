Les Bobines du Cinéma : Diane Ntahimpera, scénariste en série(s)

C’est un grand immeuble gris, dressé le long d’un boulevard à Schaerbeek. On pousse la porte au fond du couloir du rez-de-chaussée, et elle s’ouvre sur un grand espace de bureaux aux couleurs brun et ocre. Des gens studieux pianotent sur leur clavier, quelques pots de plante par-ci par-là, un coin cuisine avec machine à café, et au milieu, un puits de lumière grâce à une terrasse ensoleillée. "Bienvenue dans notre coworking" : Diane m’accueille avec son sourire franc et accueillant. Le temps de passer par la cuisine pour un thé glacé, et on s’assied sur la terrasse pour papoter à l’air frais.

Diane travaille dans l’audiovisuel, comme scénariste principalement. Sa passion pour les histoires est née devant le petit écran : enfant des années 80, Diane est "une vraie enfant de la télé", biberonnée aux classiques des années 90, comme Le Club Dorothée, Les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon ou Ranma ½. "Un déclic, ça a été la série Urgences : c’est là que j’ai pris conscience du pouvoir du storytelling, je me suis dit 'waw, des histoires de fiction peuvent impacter les gens, comme ça m'impacte moi'. En revanche, j'ai mis du temps à me dire 'je peux faire ça'."

C’est une fois le diplôme de journalisme en poche après des études à l’ULB qu’elle décide de se lancer. Elle découvre le métier d’abord via des jobs d’assistante de production, de coordinatrice de tournages, ou coordinatrice d'écriture de scénarios pour des boites audiovisuelles en Belgique ou aux Pays-Bas. Ce qui lui permet d’avoir déjà un pied dans le milieu, "et aussi pour chercher ce qui me plaisait. J’ai expérimenté un peu la réalisation, mais c'est l'écriture qui m'attirait vraiment", confie-t-elle derrière ses lunettes aux motifs pop stylées.

Forte de ces expériences, il y a environ cinq ans, elle décide de professionnaliser sa passion pour l’écriture, pour prétendre à des jobs de scénariste rémunérés. "J’ai participé à des résidences d'écriture, des programmes d'apprentissage de storytelling, où on apprend notamment à écrire une bible de série, comment développer une arène, l’arc du personnage, sa backstory…"

A travers ses mots, on découvre le jargon technique du scénariste de séries : la bible est le document fondateur d’une série, l’arc est le chemin que le personnage va emprunter qui va le faire évoluer, et la backstory définit ce qui lui est arrivé avant que la série commence. Quant à l’arène, c’est le lieu principal dans lequel se déroule le récit. "Ça peut être un cabinet d'avocat, un bar... ici, c'est une arène aussi : on pourrait créer une série sur un coworking !" Un peu comme Caméra café - ou The Office, la série qu’elle a le plus ‘binge watchée’ de sa vie. "Je suis une grande fan des séries au format 20 ou 26 minutes, comme The Good Place, 30 Rock, Parks and Recreation : niveau écriture, j'aimerais arriver à ce niveau-là, en français. C'est mon but (rires) !"

