Les Bobines du Cinéma : dans les yeux de Nastasja Saerens, cheffe opératrice

Nastasja Saerens a accepté d’aborder avec nous son métier de cheffe opératrice. Ou devrait-on dire plutôt directrice de la photographie ? Y a-t-il une différence entre les deux, au fond ? "En général il n’y a pas vraiment de différence. En fait ça dépend du type de tournage : la distinction vient des films à plus gros budget, où on peut distinguer la personne qui s’occupe du cadre et la personne qui s’occupe de la lumière, car chaque poste est distinct et la hiérarchie est stricte. Moi je dis cheffe op, ou alors on met "image : Nastasja Saerens" dans le générique. Ça m’est un peu égal".

A l’origine, la passion de Nastasja pour les images lui vient de son papa, ingénieur physicien "la tête dans les étoiles" et cinéphile passionné, avec qui elle va au cinéma ou loue des films à la célèbre médiathèque du Passage 44 . 2001, l’Odyssée de l’espace, Mort à Venise, Un nouveau monde de Terrence Malick…. Mais son premier choc de cinéma, ce sera devant Mulholland Drive de David Lynch. "J’avais l’impression de visiter les recoins sombres et mystérieux de l’âme humaine avec une caméra. Ce film m’a vraiment donné envie de jouer un rôle dans cette mécanique. Je suis tombée amoureuse du cinéma à ce moment-là – plus précisément de l’image, mais ça j’ai mis du temps avant de le comprendre…"

Ce n’est qu’au fur et à mesure de son parcours que la passion pour l’image se précise pour celle qui, petite, disait qu’elle voulait "filmer les films". Après des petits films de vacances et la photo argentique à l’Académie Constantin Meunier, elle décide de passer l’examen d’entrée de l’IAD. Histoire de maximiser ses chances, elle tente à la fois l’option image et l’option réalisation. "J’ai été prise aux deux, et j’ai finalement opté pour l’image. Mon instinct m’a bien guidée. Souvent dans les écoles de cinéma, tu dois prouver que tu es fait·e pour ce métier, alors que tu es censé être là pour apprendre. Je craignais que cet écueil soit plus exacerbé en réalisation, alors que les autres options avaient des dimensions techniques plus tangibles."

Un paradoxe pour Nastasja, qui est à la base plutôt littéraire. "Ce manque de légitimité autour de la technique, ça m’a poursuivie pendant des années. C’est aussi lié au genre bien sûr, ce côté 'les filles sont nulles en maths', ça m’a angoissée jusqu’à l’absurde. A l’examen d’entrée un prof m’a demandé dans quel sens on visse. Sur le moment, ça m’a stressée, mais avec recul je trouve ça incroyable qu’on me pose une question pareille."

De ses années d’études, elle retient la liberté dans les choix artistiques et les collaborations, ainsi que l’accompagnement de cheffes opératrices comme Ella Van den Hove et Virginie Saint-Martin. Elle regrette "le côté très compétitif, entretenu sous prétexte que c’est ce qu’on allait vivre ensuite dans le monde professionnel. Je trouve que du coup, on aurait pu s’en passer en amont !"

J’avais l’impression d’être l’assistante du chef opérateur, pas de la caméra