Les "blurbs", ces perles d’éloquence qui font vendre des livres

"Extraordinaire", "à couper le souffle", "le digne héritier de Stephen King"… Les quatrièmes de couverture contiennent souvent de courtes citations très élogieuses de critiques littéraires et/ou d’écrivains. Il s’agit de "blurbs", un outil promotionnel répandu dans le monde du livre anglophone. Mais ces jugements sont de plus en plus décriés au sein de la profession.

Les dérives associées aux "blurbs" ont été dénoncées en août par la très sérieuse Société des auteurs britannique (SoA), suite à la parution du dernier livre de Jordan Peterson, "Beyond Order : 12 More Rules for Life". Pour cause, toutes les déclarations éminemment positives des journalistes littéraires citées sur la quatrième de couverture sont fallacieuses. Elles ont été détournées de leur sens initial pour encenser l’ouvrage de développement personnel de ce psychologue canadien, plus connu pour ses thèses anti-féministes et anti-transgenres.

La maison d’édition britannique de Jordan Peterson, Bonnier Books, aurait édité des critiques parues dans le Times, le Sunday Times ou le New Statesman de telle façon à ce qu’elles soient élogieuses et dépourvues de contexte. Une pratique malhonnête contre laquelle s’insurge Nicola Solomon, directrice générale de la SoA. Lecteurs et auteurs "méritent un marketing honnête et équitable de la part des éditeurs. Ce n’est pas en sapant et en déformant les propos d’un auteur pour stimuler les ventes d’un autre que nous y parviendrons. Cela décourage les critiques et les lecteurs d’acheter", a-t-elle déclaré au magazine spécialisé The Bookseller. Face à l’ampleur de la polémique, le Guardian affirme que Bonnier Books s’est engagé à élaborer un guide de bonnes pratiques sur les "blurbs" à l’attention de ses équipes.

Mais cette affaire est révélatrice des enjeux éthiques derrière l’utilisation de "blurbs". Car les consommateurs ont tendance à se fier au recto et au verso d’un livre pour conforter, ou non, leur envie d’achat. Si la couverture cherche, avant tout, à attirer l’œil, la quatrième de couverture vient compléter l’argumentaire de vente en fournissant aux potentiels lecteurs des informations factuelles sur l’ouvrage qu’ils ont entre les mains. Cependant, elle contient aussi des éléments purement promotionnels, à l’instar des bandeaux faisant référence à des récompenses littéraires et des "blurbs". Une subtilité dont l’acheteur n’a pas toujours conscience.