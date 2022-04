Les blanchisseries en difficulté à cause de l’augmentation du prix de l’énergie

Les temps sont particulièrement difficiles pour les pressings et blanchisseries. Après la crise Covid, ce sont leurs coûts qui explosent. Les prix des savons et détergents ont fortement augmenté. Mais ce sont surtout les factures d’énergies qui plombent la rentabilité de nombreuses entreprises. C’est le cas de la blanchisserie Sainte-Catherine à Woluwe-Saint-Lambert, où nous avons rencontré son patron, Rudy Apère.

"J’ai investi dans des toutes bonnes machines, parce que ça devenait moins cher que le personnel. Mais maintenant, les machines coûtent plus cher que le personnel" déclare le gérant des lieux.

Machine à laver, séchoir, machine pour repasser… Tout cela est extrêmement énergivore. Ces derniers mois, ses factures d’électricité et de mazout ont doublé.

Chez nous c’est 3,3 euros une chemise, mais moi pour la faire, ça me coûte peut-être 3,5 euros à 4 euros de mazout et d’électricité.

Pour la première fois depuis quatre ans, Rudy Apère, a augmenté ses tarifs d’environ 10% en janvier dernier. Mais ce n’est toujours pas suffisant.

"On ne peut pas de nouveau augmenter. On ne peut pas dire qu’il nous faut 10,15, 20% en plus. Après, on va nous traiter de voleur." s’inquiète-t-il.

Blanchisseur depuis quarante ans, il comptait bien travailler encore quelques années. Mais vu le contexte, Rudy nous a confié qu’il allait arrêter, car cela allait jusqu’à lui coûter de l’argent pour travailler.

Cette blanchisserie bruxelloise est loin d’être la seule dans ce cas. Voilà pourquoi la Fédération belge de l’Entretien du Textile réclame que le gouvernement baisse encore les prix de l’énergie.