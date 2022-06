"Les blagues de Toto" : une comédie familiale sur un petit farceur bien connu

Notamment connu pour avoir réalisé Boule et Bill 2, le réalisateur français a composé une équipe franco-luxo-belge pour porter Toto sur grand-écran. À l'affiche de sa comédie, le jeune Gavril Dartevelle dans la peau de Toto, entouré de Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin et Ramzy Bedia. Le film a été tourné au Luxembourg et dans plusieurs communes belges, notamment à Liège et à l'école communale de Seneffe.