Les blagues de Toto : d'où viennent-elles au juste ?

Efficaces pour certains, nulles pour d’autres, les blagues de Toto ont en tout cas le mérite d’être intemporelles, plus de 150 ans après la création du personnage. Eh oui, Toto n’est plus tout jeune! On vous en dit plus sur cette référence de la culture populaire francophone.



Si les blagues de Toto nous accompagnent depuis notre plus tendre enfance, il reste malgré tout difficile de croire que l’apparition de ce petit bonhomme un peu espiègle a eu lieu au XIXe siècle. Et pourtant, c’est bien le cas! C’est à Jean Vaucheret que l’on doit la première apparition d’un petit garçon farceur surnommé Toto. Dans Les farces de Toto Carabi, Vaucheret met en scène un garçon laissé en pension chez une certaine Gertrude, sur laquelle il teste de nombreuses blagues. Mais à l’époque de Vaucheret, on est encore loin des blagues de Toto comme on les connaît aujourd’hui, c’est-à-dire des petites farces courtes et efficaces dans lesquelles Toto est mis en scène.

Après Vaucheret, Toto va voyager d’auteurs en auteurs, mais au théâtre cette fois. Et quel type de théâtre sied le plus à un personnage aussi drôle que Toto ? Le vaudeville bien sûr!

Ainsi, Emile Durafour est l’auteur de la première pièce centrée sur le personnage de Toto et sobrement (ou efficacement?) intitulée Les farces de Toto. Georges Feydeau a ensuite repris le personnage et en a fait un des protagonistes de son vaudeville On purge bébé, publié en 1910. Dans celle-ci, Toto (qui s’appelle en fait Hervé mais est surnommé Toto), devient un petit garçon mal élevé qu’on qualifierait volontiers aujourd’hui d’enfant-roi.