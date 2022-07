Les Black Keys ont joué trois titres dans les studios de CBS Morning dans le cadre des “Saturday Sessions.”

Dan Auerbach, Patrick Carney et leur groupe live étaient présents pour évoquer vingt ans de carrière et ils ont ouvert avec deux titres de l’album Dropout Boogie, "Wild Child” et “It Ain’t Over”, avant de terminer avec le hit de 2012, “Gold on the Ceiling.”