Les Black Crowes sortent un album live

The Black Crowes: Shake Your Money Maker Live célèbrera le retour des frères Robinson sur scène en 2021/2022.

Le groupe d'Atlanta a joué, ces deux dernières années, plus de 100 concerts dans le monde entier au cours de la tournée Shake Your Money Maker. Cet album, prévu pour le 17 mars, reprendra les meilleurs moments de ces lives, ainsi qu'une sélection d'anciennes performances des Black Crowes. On y trouvera aussi les reprises de "It's Only Rock 'n' Roll" des Rolling Stones et de "Rock & Roll" du Velvet Underground.

Le frontman Chris Robinson déclare : "Les Black Crowes sont fiers de présenter une version audio de notre tournée Shake Your Money Maker des deux dernières années. De là où tout a commencé, jusqu'à là où nous allons et tout ce qu'il y avait entre les deux. Hail hail rock 'n roll !"

Et pour annoncer cette sortie, le groupe a partagé une vidéo de "Twice as Hard", le 3e single de leur premier album de 1990 :