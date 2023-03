Les bizarreries de la Bourse et les effets d’aubaine liés à l’inflation

En Bourse, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas : jusqu’à ce mardi, les cours de Bourse, tout en variant, suivaient malgré tout une courbe ascendante depuis plusieurs semaines. C’est (très) bizarre de voir que la Bourse grimpe en parallèle avec la hausse des taux d’intérêt : c’est une relation inverse qui devrait exister entre les deux puisqu’il est plus intéressant de placer son argent dans des actifs sans risques plutôt que dans des placements au rendement très variables. Jusqu’à hier, ce scénario de bon sens n’était pas entièrement respecté.

Philippe Béchade, un commentateur attitré de la Bourse, s’est hasardé à donner une explication. Selon lui, la Bourse a aussi récompensé ces dernières semaines des entreprises cotées qui ont su profiter des effets d’aubaine de l’inflation. Donc s’il est normal de voir le secteur bancaire ou le secteur du luxe afficher de belles performances en Bourse, on a vu, en revanche, des entreprises afficher des profits historiques alors que leur chiffre d’affaires est en baisse.

De plus, il faut le rappeler, les ventes de voitures électriques sont plus rentables car les voitures électriques coûtent souvent deux fois plus cher que les voitures thermiques, pour une autonomie 3 fois moindre. Et donc cela rejoint ce qu’a découvert Christine Lagarde, la présidente de la banque centrale européenne, à savoir que certaines entreprises ont profité de l’inflation pour se refaire des marges en béton massif, d’où les bonnes performances de certaines actions en Bourse. Mais hier le président de la banque centrale américaine a rappelé que les hausses de taux d’intérêt n’étaient pas terminées. Reste à savoir si ce rappel à l’ordre va perdurer et permettre à la Bourse de ne plus être aussi déconnectée avec la réalité du terrain.