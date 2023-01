Les biokérozènes dans le transport aérien, greenwashing ou vraie filière d’avenir ?

Reste leur prix. Ils sont actuellement trois fois plus chers sur le marché que les carburants fossiles. Selon Francesco Contino, professeur en aérodynamique et spécialiste de l’énergie à l’UCLouvain, si ce prix est élevé, c’est aussi parce que tout n’est pas pris en compte dans le calcul des coûts des carburants fossiles.

Il n’empêche, son constat est formel : "Il est illusoire de penser qu’on passera à 100% de biokérozènes. Et pour une question de poids, l’hydrogène n’est pas une alternative et l’électrification non plus. Vous devez stocker l’hydrogène dans des réservoirs très lourds et les batteries électriques sont également trop lourdes, tandis qu’un avion au kérosène perd une bonne partie de son poids en cours de vol. Il faudra développer, à l’avenir, du carburant synthétique ou l’E-fioul (c’est-à-dire que de l’hydrogène sera associé à du carbone pour produire un E-fioul)."

Mais le biokérozène n’est pas seulement une alternative pour l’aviation, il en est une pour toutes les formes de mobilité. Et ce professeur de nous rappeler : "Il faudra choisir quel type de transport, à l’avenir, sera priorisé pour le biocarburant. Les bateaux et les camions qui transportent nos marchandises sont aussi dans la course et le potentiel en biocarburant n’est pas exponentiel. Cette biomasse ne doit pas être non plus en compétition avec l’alimentaire. Elle ne pourra donc pas combler tous les besoins."