Les biocarburants, pas si écolos que ça ?

Moins de CO2 relâché dans l’atmosphère grâce aux biocarburants ? Pas nécessairement ! Selon une récente étude réalisée par des chercheurs allemands et publiée dans Nature Climate Change, ce serait même l’inverse.

Remplacer le carburant diesel par des huiles végétales comme le colza ou des produits fermentés (betteraves, sucre, blé). Une méthode innovante qui cartonne depuis plusieurs années et qui est de plus en plus testée un peu partout sur la planète pour réduire les émissions de CO2.

Mais des chercheurs allemands viennent remettre en question l’aspect prétendument miraculeux de ces alternatives aux énergies fossiles. Réalisée par l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact du climat et publiée dans la revue Nature of Climate Change, une nouvelle étude pointe un problème majeur : si les carburants issus des énergies fossiles sont totalement remplacés par les biocarburants, l'effet pourrait s'avérer contre-productif et même augmenter les émissions de CO2 dans l'atmosphère.