Les "Binishells", ces maisons bulles qu'on adore à Hollywood

La Binishell de Robert Downey Jr. et de son épouse prend la forme d’une structure arrondie de 604 m² entièrement réalisée en béton, selon le New York Times. Les amateurs de séries d’animation pourraient la décrire comme étant à mi-chemin entre la maison caverne de la famille Pierrafeu et celle, plus futuriste, des Jetson. C’est toute la particularité des Binishells. Elles pourraient être sorties tout droit de la Préhistoire, à l’instar des maisons troglodytes, ou bien d’un futur lointain. Leur apparence atypique est liée à la façon dont elles sont construites.

Les Binishells sont de gigantesques coupoles de ciment gonflable qui sortent de terre grâce à de l’air propulsé.

Leur inventeur, l’architecte italien Dante Bini, a découvert dans les années 60 qu’il pouvait construire un bungalow aux courbes arrondies en une heure environ. Il suffit pour cela de remplir une vessie en néoprène recouverte de nylon avec du béton armé humide et de la gonfler lentement. Une fois que le ciment a durci, la vessie est dégonflée pour être utilisée à nouveau et la Binishell est prête à être aménagée.