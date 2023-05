Les billets gratuits pour Hong Kong, qui veut relancer son tourisme, sont disponibles

Les frontières désormais rouvertes entre Hong Kong et le monde, le territoire chinois entend miser sur la gratuité pour séduire les touristes et redevenir une destination majeure sur le plan international… tout en maintenant plusieurs contraintes pour les voyageurs internationaux.

Après avoir accueilli seulement 600.000 visiteurs en 2022, Hong Kong veut revenir sur le devant de la scène touristique. Par comparaison, en 2019, le territoire chinois en avait accueilli près de 56 millions, dont 43,5 millions venant de la Chine continentale. Pourtant, cette année 2019 avait été marquée par des manifestations anti-gouvernementales. Un an plus tôt, l’ancienne colonie britannique avait reçu la visite de plus de 65 millions de personnes, dont plus de 720.000 voyageurs en provenance d’Europe.