"Les Bijoux de l'âme", un projet de sensibilisation à la violence faite aux femmes

En cette journée des droits des femmes, Bruxelles Matin a voulu marquer le coup et rappeler à quel point se battre pour les droits des femmes est actuellement encore une nécessité.

C'est ainsi que nous avons invité Christine Rugurika et Joël Sebazungu. Tous deux, sont à l'origine d'un projet théâtral intitulé "Les Bijoux de l'Âme".

Une pièce de théâtre, un showcase et des témoignages

Le projet "Les Bijoux de l'Âme" démarre après un constat interpellant: beaucoup (trop) de femmes sont encore victimes de violence. Ces femmes peuvent être vous et moi. Mais aussi et surtout ces femmes qui subissent la violence d'une société qui banalise ces faits. Elles, ce sont aussi les femmes d'origines africaines où la chose est dite "normale" voire même "acceptée".

Les chiffres ne baissent pas assez par rapport à la violence et aux féminicides.

Pas besoin de vous faire un dessin : la pièce de théâtre traite de la violence faites aux femmes avec une vision tournée sur les cas de nos femmes africaines vivant en Belgique. Le parallèle entre la culture africaine où la violence passe presque inaperçue et les africaines nées en Europe qui veulent s’insurger et reprendre leur vie en main, sans maris oppressants.

C'est Bijou, l'héroïne de ce spectacle qui nous fera vivre des situations vécues par un paquet de femmes à l'heure actuelle. Bijou suit les violences de son mari. On la suit à partir du moment où elle décide de quitter son mari. On traduit aussi les réactions de son entourage face à ce tournage à 180 degrés. Le tout est bien amené dans une pièce de théâtre où le thème est tourné dans l’humour et la dérision. C'est une pièce qui vous embarque dans un tourbillon d'émotions, une véritable montagne russe émotionnelle.

Le Bijoux de l'âme vous fera passer du rire aux larmes et beaucoup de personnes, hommes ou femmes, peuvent s'identifier aux personnages.

L'objectif est bien évidemment la sensibilisation mais aussi la prise de parole de ces femmes victimes de violence, un exutoire permettant de se débarrasser de ces faits abominables qui ont encore trop souvent lieu à quelques pas de chez soi.

Rendez-vous ce samedi

Un showcase est prévu à la Maison des Jeunes de Forest ce 11 mars. Des extraits de la pièce y seront joués, discutés, débattus. Les femmes mais aussi les hommes sont bienvenus à cet événement entièrement gratuit (entrée libre). Il y aura une représentante d'un centre pour les femmes, une psychologue, des témoignages de femmes victimes de violences et tentatives de féminicide. Ce moment sera l'occasion de libérer la parole et de dépeindre une certaine réalité.

La suite ?

Ne manquez pas la pièce dans son entièreté au Théâtre Senghor le 13 juillet prochain à Etterbeek.

D'ici là, Christine Rugurika et Joël Sebazungu préparent en parallèle une série de prestations à Paris avant le démarrage du projet de série sur Netflix et A+ (Le Canal+ Afrique). Il y a plusieurs formats à découvrir dans la suite et un véritable gros potentiel à exploiter pour que la violence faite aux femmes cesse définitivement.

INFOS PRATIQUES:

RDV à 17h ce 11/03 à la Maison des Jeunes de Forest

Entrée libre

Tous public