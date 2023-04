Elles prennent de plus en plus de place dans les rayons.

On peut se permettre d’offrir une bière avec ou sans alcool et tout le monde y trouve son compte.

C'est un nouveau marché qui s’ouvre, comme l’explique Kevin Loest, Zythologue Hoptimal Beer Academy : " Les gens font de plus en plus attention à reprendre le volant sans boire d’alcool. On fait aussi de plus en plus attention à sa santé. Et puis quand on est dans un bar, on boit quand même une bière; on a quand même un esprit bière. On peut se permettre d’offrir une bière avec ou sans alcool et tout le monde y trouve son compte."