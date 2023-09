Les bières IGA : connaissez-vous ces breuvages mélangés au raisin qui plairont aux amateurs de vin ?

On parle souvent des IPA, mais il existe aussi des bières IGA, pour Italian Grape Ale. Laurent Munster, spécialiste en bières, nous explique tout sur ces breuvages auxquels le raisin apporte une touche plutôt originale. Un goût qui plaît à beaucoup !

Les bières IGA - Italian Grape Ale - sont des bières auxquelles on ajoute du raisin lors de la fabrication, peu importe sous quelle forme : il peut s’agir de raisin entier, de moût ou jus fraîchement pressé, du marc ou résidu de pressage, voire des lies, ces résidus de levure qui tombent dans le fond de la cuve, après la fermentation du vin.

Le raisin peut être ajouté à plusieurs étapes de l’élaboration de la bière. Si on le met à l’ébullition, on met en avant les propriétés aromatiques et fruitées du raisin, par contre on tue toutes les bactéries et toutes les levures qui se trouvent sur les peaux du raisin. "La bière sera plus clean, mais c’est un peu moins rock’n’roll que si on utilise le moût ou le marc en fermentation primaire ou secondaire", souligne le zythologue Laurent Munster.

L’assemblage entre le moût de bière et le raisin peut aller jusqu’à 40%, ce qui est vraiment énorme. On s’éloigne alors très fort de la bière. Des proportions de l’ordre de 7, 8 à 15% donnent déjà des résultats très aromatiques, bien marqués, sans pour autant perdre le goût primaire de la bière.