Les bières et vins sans alcool de Néobulles enivrent le Japon

Néobulles peut sabrer une bouteille, sans alcool évidemment: l'entreprise de Herve vient de signer d'importants contrats au Japon. Le producteur de bière et de vin sans alcool fait partie de la mission économique belge qui vient de débuter au pays du Soleil-Levant, mission emmenée par la Princesse Astrid.

Un contrat a notamment été paraphé avec une importante société japonaise de distribution de boissons. Il va ouvrir à Néobulles les portes des supermarchés à travers tout le pays: "Au Japon, c'est comme en Belgique: Pour être dans les rayons des grands magasins, il faut payer!", précise Philippe Stassen, patron de Néobulles, qui est sur place au Japon. "Nous sommes déjà présents dans des grandes villes comme Tokyo, Osaka et Hiroshima. Le but est d'avoir une distribution à l'échelon national. Ce contrat concerne deux de nos produits: Le vin sans alcool Vintense et la Bière des amis 0%. Nous vendons actuellement 500 mille bouteilles par an au Japon, ce qui représente 20% de nos exportations. L'objectif est de doubler ces chiffres d'ici trois ans" .

Cerise sur le gâteau, les produits de la société Néobulles seront également vendus dans les stations-services des aires d'autoroutes et à bord des avions de la Japan Airlines.