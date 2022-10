"Les Bienheureux" de Julien Dufresne-Lamy, un livre merveilleux autour du syndrome de Williams Beuren

Julien Dufresne-Lamy est venu présenter son nouveau livre Les Bienheureux à Cyril et ses chroniqueurs. Un livre joyeux, qui aborde cette maladie sous un angle joyeux.

C’est un roman qui s’apparente à une enquête, c’est une succession de portraits familiaux qui donne un roman un peu hybride. Pour réaliser ce récit littéraire, Julien Dufresne-Lamy est allé à la rencontre de familles qui vivent avec un membre atteint du syndrome de Williams Beuren, une maladie orpheline qui touche entre une naissance sur 7000 et 20.000.

C’est une maladie qui entraîne des déficiences intellectuelles, des problèmes de santé comme la cardiopathie ou encore des troubles moteurs aléatoires. Et ce qui intéresse Julien, c’est l’aspect merveilleux de ce syndrome, beaucoup des personnes atteintes ont l’oreille absolue, sont hypersociales, sont très avenants. L’auteur s’est donc lancé le défi de parler de cette maladie en termes joyeux.

Cette maladie, Julien Dufresne-Lamy va la rencontrer par hasard, lors d’une rencontre avec une lectrice, cette dernière va lui parler de son fils Marius qui est atteint de ce syndrome. Julien va alors rencontrer le petit garçon, une "bulle d’amour", un moment magnétique qui a touché Julien. Après cette expérience, l’idée d’un livre sur cette maladie a germé et deux trois ans plus tard, Julien Dufresne-Lamy a écrit sur Marius et d’autres enfants.

Deux ans de recherches et de nombreuses rencontres plus tard voici Les Bienheureux, un livre dans lequel on découvre des enfants naïfs, purs, très beaux, très souriants, très drôles et qui vont voir les traits du syndrome s’installer en grandissant. À l’adolescence ils sont nombreux à souffrir de troubles anxieux ou dépressifs car ils comprennent que leur représentation du monde assez bienheureuse et parfaite, n’est pas la vraie représentation du monde.

C’est un livre qui parle de la maladie mais qui reste très universel, en écrivant sur ces enfants atteints du syndrome, Julien se rend compte que ce qu’ils vivent est, par moments, identique à ce que les autres enfants vivent.