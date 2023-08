Les bienfaits du plaisir solitaire, encore boudés par les femmes ?

La sexualité parsème nos vies, la pimente, parfois la complique. Souvent discutée portes closes, voire pas du tout, nombreuses sont pourtant les choses à savoir sur la libido, le sexe et le désir. Sur Tipik, découvrez chaque semaine un article qui parle sans tabou de sexualité, pour la vivre de manière plus épanouie et heureuse.

Si le sujet de la masturbation conserve encore une dimension taboue, il est admis aujourd’hui de s’adonner au plaisir en solitaire. Une évolution positive des mentalités quand on connaît les nombreux bienfaits de cette pratique : elle booste le système immunitaire, stimule le cœur, aide à s’endormir, diminue les douleurs associées aux menstruations, et améliorerait même les états dépressifs. Seulement, la gêne qui entoure souvent la question empêche d’explorer l’entièreté du potentiel de l’autoérotisme.

Pour la sexologue clinicienne Mariana Batista, la masturbation est un passage nécessaire pour une sexualité heureuse, c’est par elle qu’on découvre le plus efficacement son corps : "La masturbation est avant tout un outil de connaissance du corps qui permet de dessiner une cartographie sexuelle, qui est unique et varie d’un individu à l’autre. Ici, on se concentre sur les sensations. C’est intéressant de ne pas aller directement stimuler les parties génitales mais d’apprendre à interroger tout le corps et ses sens. La masturbation est source de créativité et de connexion avec notre corps. C’est un merveilleux outil dont on aurait tort de se priver tant pour sa santé physique que mentale."

Si en moyenne, les individus se masturbent plusieurs fois par semaine, peu de personnes estiment que ce plaisir secret puisse avoir une incidence sur leur vie sexuelle partagée. De manière générale, stimuler ses désirs et fantasmes serait un cercle vertueux. Si les femmes subissent parfois une injonction tacite d’arrêt de la masturbation une fois en couple, l’association des deux est presque indispensable pour la sexologue : "La masturbation stimule la libido. Aujourd’hui, il existe de plus en plus de techniques pour bien se masturber. Cela permet d’entretenir ce que j’appelle notre jardin érotique et d’élargir notre univers. Dans cet endroit, vos fantasmes peuvent s’exprimer librement." Pas de culpabilité à avoir quand nos scénarios mentaux nous emmènent dans une épopée sexuelle loin de notre partenaire.