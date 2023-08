Les bienfaits de la tomate en cosmétique : six recettes à suivre de David Jeanmotte

Dans le 8/9, David Jeanmotte vous propose une astuce beauté très simple à réaliser : six recettes à base de tomates que l’on pourra faire chez soi pour se sentir bien dans sa peau et son corps.

Dans nos assiettes, les tomates sont pleines de qualités : elles contiennent notamment des antioxydants, des vitamines B et C qui hydratent la peau et la rendent ferme, ou encore du fer et du calcium qui renforcent les cheveux et les ongles.

Mais utilisées en produits cosmétiques, elles apporteront aussi de nombreux bénéfices pour notre peau, nos cheveux et notre bien-être. Pour cela, il suffit de suivre les recettes suivantes, qu’on pourra réaliser avec des tomates bien mûres et écrasées :

Masque anti-acné :

Presser un jus de tomates frais, ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles d’arbre à thé, appliquer le mélange sur le visage en évitant le contour des yeux, laisser agir pendant 15 minutes et rincer à l’eau tiède. Réaliser ce masque une fois par semaine pour faire diminuer l’acné.

Masque apaisant :

Mélanger de la pulpe de tomate fraîche avec du jus de concombre, appliquer sur le visage et laisser agir pendant 20 minutes avant de rincer.

Traitement tonifiant pour les cheveux :

Ecraser deux tomates bien mûres et un demi-avocat, ajouter une cuillère à soupe d’huile de coco, mélanger le tout pour obtenir une pâte onctueuse, appliquer sur les cheveux humides, et laisser poser pendant 20 minutes avec une serviette chaude sur les cheveux.

Masque exfoliant :

Mélanger deux tomates avec trois cuillères à soupe de farine d’avoine, appliquer sur la peau en effectuant des mouvements circulaires, laisser agir pendant 10 minutes et rincer à l’eau fraîche.

Crème nourrissante pour les mains :

Mélanger une tomate mûre avec deux cuillères à soupe de glycérine liquide, masser délicatement sur les mains, laisser agir 20 minutes et rincer.

Soin pour les jambes :

Mélanger trois tomates avec deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à soupe de gel d’aloe vera, appliquer sur les jambes et laisser agir pendant 40 minutes.