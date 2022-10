Les bienfaits de la patate douce

La patate douce se consomme cuite sous peine d’intoxiquer notre système nerveux central ce qui provoque convulsions et hallucinations.

Il est aussi nécessaire de bien brosser sa peau pour éviter les contaminations via des moisissures potentiellement présentes sur la peau de la patate et invisible pour nos yeux, ce qui permet de la consommer non pelée et de profiter encore plus de ses atouts santé.

Pour profiter au mieux de ses atouts santé, la meilleure cuisson est de 20 minutes à la vapeur. Sinon, 40 minutes au four avec la peau bien brossée.

Mais attention, si vous en consommez de manière abusive : on a vu des cas de personnes dont les ongles et la peau ont viré au jaune orangé. C’est pratique si vous allez à une soirée Halloween mais autrement ce n’est pas forcément conseillé.