Les bienfaits de la fraise versus ceux de la framboise.

En forme de cœur et de couleur rouge vif, la fraise arrive avec son jus sucré et sa douceur comme un instant de réconfort dans une journée ensoleillée. Encore plus que les papilles, votre corps est friand des bienfaits qu'apporte ce fruit rouge.

Mangez des fraises, votre peau vous dira merci. Ce fruit est riche en vitamine C, qui aide votre corps à lutter contre le vieillissement cutané.

Ce puissant antioxydant, en plus de rendre votre peau plus rayonnante, aide à renforcer vos défenses immunitaires.

De plus, il permet de prendre soin de vos yeux contre les UV du soleil ou encore pour lutter contre la cataracte.

Pour les adeptes de cosmétique, vous pouvez faire un masque de gommage à base de fraise d'une cuillère sucre d'huile d'olive.

La fraise est également un très bon compagnon pour perdre du poids. Composée de 90% d'eau avec une teneur en sucre faible, c'est un en-cas parfait. Avec 35 calories pour 100 grammes, c'est la touche sucrée idéale si on ne la complète pas avec de la chantilly.