Les bienfaits de la bière sur notre santé

Par ailleurs, la bière est l’une des seules boissons alcoolisées qui contiennent des fibres, ce qui peut aider au transit intestinal. Elle augmenterait aussi la densité osseuse et permettrait ainsi de prévenir l’ostéoporose car elle contient beaucoup de minéraux, dont le silicium. Enfin le houblon, cette plante qui confère à la bière toute son amertume, contient de la lupuline, une substance jaunâtre produite par les fleurs femelles qui permet d’apaiser l’anxiété et joue un rôle anti-inflammatoire.

Par contre, même si la bière fait partie des alcools les moins caloriques avec en moyenne 40 calories par 100 ml, elle fait gonfler le ventre en raison de la présence de dioxyde de carbone, ce qui a tendance à distendre l’estomac. Et plus l’estomac est distendu, plus il faudra le remplir pour ne plus avoir faim.

Si la bière présente certaines qualités inattendues, attention : elles ne sont évidemment valables qu’à condition de la boire toujours avec modération… À votre santé !