Les bienfaits de la betterave, ce légume-racine hyper nutritif

La betterave regorge de vertus bienfaisantes pour notre santé. Pas étonnant que bon nombre de nutritionnistes et diététiciens l’invitent systématiquement dans nos menus. C’est le cas de notre nutritionniste Chantal Van der Brempt qui vante ses mérites dans Le 6/8.

Récoltée de juillet à octobre, la betterave est sans doute le légume-racine le plus nutritif que la nature nous offre. Elle appartient à la même famille que l’épinard et le quinoa, est bourrée de fibres, de minéraux et de vitamine C et a des propriétés antioxydantes.

Mais la betterave a aussi ce petit quelque chose en plus, qui fait que l’on en parle régulièrement dans les milieux sportifs car elle améliorerait nos performances : les nitrates.