Les bienfaits de l'huile sèche selon David Jeanmotte : laquelle utiliser en fonction de son type de peau ?

L’huile sèche permet de soigner sa peau sans donner l’impression d’avoir la peau grasse. Dans le 8/9, David Jeanmotte nous vante ses bienfaits et nous explique quel type d’huile utiliser en fonction de notre type de peau.

Contrairement aux huiles grasses, les huiles sèches sont rapidement absorbées par la peau. Elles sont pleines de vitamines, d’antioxydants et d’acides gras essentiels, et apportent de nombreux avantages et bienfaits en fonction de notre type de peau.

Pour les peaux très sèches , l’huile de jojoba est un véritable couteau suisse. Elle agit comme démaquillant, cicatrisant, et peut même traiter des ulcères buccaux. David Jeanmotte conseille également l’huile de mangue et l’huile de karité.

Pour les peaux sèches , l'huile d'argan permet de les hydrater, tout comme l'huile d'olive et l'huile d'avocat. L'huile d'abricot tonifiera votre peau et l'huile de sésame permettra de la régénérer.

Pour les peaux normales , on pourra utiliser de l'huile de tournesol, adoucissante et nourrissante, et de l'huile de pépin de raisin qui régule le sébum. L'huile de courge et de carthame sont aussi à conseiller pour sublimer la peau grâce à un léger voile qui lui permet d'être beaucoup plus rayonnante.

Pour les peaux irritées, l'huile de rosier muscat contient un régénérateur de cellules et un apaisant. L'huile de lin, l'huile d'argousier et l'huile de chanvre sont également réparatrices et revitalisantes pour votre peau.

En général, David Jeanmotte vous conseille aussi d’autres types d’huiles sèches, dont les propriétés s’appliqueront pour différents types de besoins : l’huile d’amande douce pour nourrir la peau, l’huile de coco pour apaiser et adoucir, l’huile de tiaré et de monoï pour une hydratation profonde, l’huile d’avocat pour une cure de jouvence, l’huile de bourrache qui donne une peau radieuse, et l’huile de macadamia pour combattre le dessèchement.

Pour une meilleure efficacité, le moment idéal pour appliquer ces huiles est le soir avant de se coucher, ce qui laissera tout le temps au produit de faire son effet.