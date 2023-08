Les bienfaits de l'herbe à chat

On parle souvent de friandises pour le chien mais le chat peut aussi avoir besoin de se faire plaisir. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous présente l'herbe à chats.

Elle se vend dans toutes les bonnes animaleries, Pourtant beaucoup de propriétaires ne perçoivent pas ses réels bénéfices pour le chat. Le principal bénéfice se situe au niveau du système digestif. Même si le chat a plutôt un système carnivore, il aura besoin de ces végétaux puisqu'ils sont riches en fibres et favoriseront son transit intestinal comme chez le chien.

Ce bénéfice profite d'autant plus au chats à longs poils qui, lorsqu'ils se toilettent et détachent les poils morts de leur pelage, avalent beaucoup de ces poils qui s'agglomèrent dans le tue digestif pour former des boules compactes. L'herbe leur permettra plus facilement d'évacuer ces boules de poils.