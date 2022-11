Les bienfaits de l’argile blanche pour les cheveux et la peau

Tous les jeudis dans le 8/9, David Jeanmotte nous donne des conseils bien-être. Cette semaine, il vous explique les bonnes raisons d’utiliser de l’argile blanche pour les cheveux et la peau.

L’argile blanche a de multiples vertus. Elle élimine les pellicules. Pour cela, la recette est simple : il faut mélanger 5 cuillères à café d’argile blanche dans un peu d’eau tiède, ajouter 15 gouttes de jus de citron, et appliquer le tout sur les cheveux. On laisse poser 30 minutes, et adieu les pellicules.

Elle soigne tous les types de cheveux : elle réhydrate les cheveux secs et abîmés, absorbe le sébum des cheveux gras et apporte de la brillance aux cheveux ternes. Il suffit de mélanger 3 cuillères d’argile avec un peu d’eau chaude. En mélangeant, on fabrique une petite pâte qu’on applique et laisse poser entre 15 et 20 minutes. Ensuite on rince les cheveux à l’eau tiède et les cheveux ne sont plus secs, ni gras, ni ternes.