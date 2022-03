Les bibliothèques inondées de la Province de Liège refont surface

Ecrire, parler, les habitants des zones sinistrées en ont besoin pour raconter la catastrophe. " Certaines personnes se sentent oubliées, constate l’écrivaine Caroline Lamarche, qui recueille depuis le début de l’année des témoignages de personnes sinistrées avec la photographe Françoise Deprez. Dans l’urgence absolue, on se tait et on agit comme on peut. Quelques mois plus tard, vient le temps du récit ", explique-t-elle. L’autrice belge compte sur les bibliothèques pour relayer son appel à témoignage, " par la confiance que les habitants leur portent. Martine Meertens par exemple, à Pepinster, est très proche des habitants sinistrés. Elle est un relais précieux. "

" On est toujours restés positifs, termine Justine Paque, à Theux. Evidemment, on a beaucoup pleuré sur le moment, mais on avance. On se dit qu’on fera encore mieux qu’avant. "