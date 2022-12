Les besoins de financement du fédéral estimés à 51 milliards d'euros en 2023

Pour financer ces besoins, l'Agence compte émettre 45,00 milliards d'euros en obligations linéaires (Olo), soit une augmentation de 0,87 milliard d'euros par rapport au montant de 44,13 milliards d'euros qui devrait être émis en 2022.

Après une pause de trois ans, les émissions de bons d'Etat pour les particuliers ont repris cette année. L'Agence de la Dette prévoit d'émettre ce type d'instrument pour 0,25 milliard d'euros en 2023. C'est plus du double que les près de 109 millions d'euros récoltés en 2022, mais il devrait y avoir quatre campagnes d'émissions l'an prochain (en mars, juin, septembre et décembre), comme c'était traditionnellement le cas par le passé, alors qu'il n'y en a eu que trois cette année (juin, septembre et décembre).