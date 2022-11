Les Bertognards se sont déplacés en masse pour la consultation populaire

Depuis ce matin à 8 heures, les citoyens de Bertogne se sont rendus dans trois bureaux de vote pour exprimer leur avis concernant la fusion entre leur commune et Bastogne. Munis de leur convocation, les bertognards se sont déplacés en masse. Qu’ils soient pour ou contre, beaucoup regrettent la manière dont cette fusion a été annoncée. "Sur le principe, je suis pour la fusion, mais je trouve que la méthode employée n’est pas vraiment démocratique. Nous aurions dû être consultés beaucoup plus tôt", déplore Christian, un retraité. "Oui, c’est important de venir donner son avis… Mais bon, quand je pense surtout au pognon dépensé pour organiser cette consultation…", soupire Cécile.

Une bataille perdue d’avance

Certains grinçaient des dents, car cette consultation populaire n’a aucun pouvoir contraignant. La majorité a d’ores et déjà fait savoir qu’elle continuera le processus de la fusion, quoi qu’il arrive. Même si la bataille semble déjà perdue d’avance pour les opposants, le devoir citoyen a bien été accompli. "Nous devions faire entendre notre voix. Même si au final il est plus que probable que cette fusion aura lieu, cela me semblait essentiel de participer", ajoute cette autre habitante.

Aucune animosité lors du vote

Si la fusion entre Bastogne et Bertogne a déjà fait l’objet de vives discussions ces derniers mois, le vote de ce dimanche s’est déroulé en toute tranquillité. "Tout s’est déroulé dans le calme, les gens sont relax. Il n’y a aucune animosité ambiante", assure Justin. 2890 convocations ont été envoyées aux Bertognards ces dernières semaines. Pour que cette consultation soit jugée recevable, il faut un minimum de 373 voies. Un quota qui semblait en tout cas largement dépassé ce matin. Les bureaux de votes fermeront leurs portes à 13h00.