Les berges des Lacs de l’Eau d’Heure font le plein de monde… et de poubelles

De nombreuses familles sont venues tremper les pieds dans l’eau ce week-end pour se rafraîchir sur les berges des Lacs de l’Eau d’Heure… Mais sur le site, la saison touristique ne commence que le 15 juin. Conséquence : pas de maîtres nageurs et des poubelles publiques qui débordent. "Il y a des poubelles partout", décrit un touriste venu de Leeuw-Saint-Pierre en banlieue bruxelloise. Les visiteurs tentent de trouver une parcelle de plage propre : "Même dans l’eau on a trouvé des déchets… je pense que les gens sont de plus en plus sales, la moindre des choses serait que chacun évacue ses propres déchets !", s’insurge une Binchoise.