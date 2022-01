Les bénéfices de l'huile essentielle de Tea Tree sur le visage

La façon optimale pour utiliser l’huile essentielle du Tea Tree consiste à mélanger quelques gouttes avec une huile végétale et l’appliquer sur la peau du visage à l’aide d’un coton. L’huile essentielle du Tea Tree est très douce et peut être facilement tolérée par la peau. En effet, elle permet d’élargir les pores et d’évacuer toutes les impuretés. De cette façon, la peau retrouve son éclat et sa santé. L’huile du Tea Tree permet également d’éliminer les bactéries et les champignons par son action antiseptique.

Même si elle est douce, l’huile essentielle du Tea Tree est appliquée diluée dans une huile végétale pour éviter d’avoir une peau sèche. Elle est également déconseillée aux femmes enceintes de moins de 5 mois et aux enfants de moins de 3 ans. Pour résumer, l’huile essentielle du Tea Tree est une solution naturelle pour traiter les affections cutanées et préserver la santé et l’éclat du visage.