Les bélugas pourraient-ils survivre à leur extinction annoncée grâce à leurs pratiques culturelles ?

Alors que l'on se demande comment sauvegarder la biodiversité à la COP15, cette histoire de bélugas nous raconte plusieurs choses.

D'abord, reconnaître que les animaux ont des pratiques culturelles. C'est une vraie révolution conceptuelle dans notre rapport à la nature. Cela fait un tout petit bouger le curseur de l'anthropocentrisme : l'être humain qui domine la nature.

Accepter que certains animaux, en tant qu'individus, peuvent enclencher des révolutions, c'est aussi une nouvelle perception de la sauvegarde la biodiversité : ce ne sont pas simplement des espèces au sens large qu'il faut sauvegarder... mais aussi des individus. Parce que leur diversité augmente les opportunités de trouver des réponses comportementales aux défis qui se posent : le changement climatique notamment. C'est aussi assez révolutionnaire.

Et puis évidemment, parce que nous sommes des êtres humains, on sent bien qu'on est au cœur des questions aigues : comment, en tant que société, nous adaptons-nous ? Est-ce par nos pratiques culturelles ? Y'a-t-il des pionniers, des individus qui ont des comportements innovants que des groupes entiers peuvent adopter ? Et comment ces groupes adoptent-ils ces comportements nouveaux ?

Peut-être que l'on ferait bien de garder un œil sur les belugas.