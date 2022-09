Les belles promesses du Wi-Fi 7.

En offrant plus de puissance et en doublant les canaux disponibles, le Wi-Fi 7 sera plus que jamais adapté aux connexions publiques, dans les transports par exemple, pour garantir une bonne connexion sans engorgement.

Idem à la maison, où un maximum d'appareils connectés pourront exploiter différents canaux et ainsi fonctionner de manière optimale.

Il va falloir néanmoins attendre encore un peu avant de pouvoir en profiter, les premiers produits compatibles n'étant pas attendus avant 2024.