Les Belgian Tornados satisfaits : "Une médaille mondiale il faut la savourer"

Les Belgian Tornados ont remporté la médaille de bronze sur le relais 4x400m des Mondiaux 2022 de Eugene. Une superbe performance qui étoffe un peu plus l’incroyable palmarès de cette équipe (15 médailles en 29 finales) dont la composition a évolué au fil des années. Une réussite collective qu’ils savouraient tous à l’issue de la course et du podium. Les quatre coureurs ont répondu au micro de David Bertrand, notre envoyé spécial en Oregon.

Kevin Borlée avait un petit goût de trop peu qui ne l’empêchait pas de savourer le résultat : "On savait que ce serait serré, mais comme on l’a dit hier, on voulait être dans le tas, et c’était le cas. Ils m’ont mis en bonne position derrière la Jamaïque, j’aurais espéré pouvoir décrocher la médaille d’argent mais on est sur le podium c’est le principal. […] On a fait du bon boulot, ça court vite, on était encore une fois présents, le résultat est incroyable."

Dylan Borlée avait le sourire, ravi de la performance des Belges : "On a bien profité, on a pu faire le tour d’honneur, bien profiter du podium. Une médaille mondiale il faut la savourer. Ça fait plaisir de se retrouver à nouveau sur ce podium et je suis très fier de l’équipe. […] On a tous fait un super job, on a tous bien couru. On fait troisième dans un super chrono, tout proche de la Jamaïque. La Belgique est encore là, troisième. On va encore bosser, y aura Munich [ndlr les championnats d’Europe] mais en tout cas c’est déjà une super année. J’espère qu’elle sera encore meilleure !"

Encore une médaille pour les Tornados, mais pas la moindre lassitude qui s’installe dans ce genre de moments : "Elles sont toutes différentes, comme les émotions. Les années passent, on est encore au haut niveau et on travaille dur pour ça. Le goût est différent à chaque fois mais on en profite en tout cas."

Alexander Doom ne boudait pas son plaisir non plus : "C’est fantastique. Tout le monde a bien fait son job. Une médaille de bronze c’est vraiment chouette. C’est aux Mondiaux, le niveau est très haut avec l’Amérique et la Jamaïque, je suis vraiment très content."

Julien Watrin savourait lui aussi cette médaille à la hauteur de la performance réalisée : "C’est super de terminer avec une médaille. Surtout dans une course avec un niveau pareil, ça se mérite. On fait un bon chrono. Direciton Munich !"

Les médailles se multiplient pour les Belgian Tornados mais avec à chaque fois un goût différent : "On sait que ce n’est pas acquis du tout. Que tout est à construire à chaque course. C’est pour ça qu’on est aussi contents d’y arriver, d’obtenir des médailles. Et c’est à chaque fois une course différente. Cette médaille n’a pas la même saveur que la médaille en indoor par exemple. On profite de façon différente et c’est toujours beaucoup de plaisir."